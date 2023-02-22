【財政預算案2023】陳茂波：全方位推廣香港法律及爭議解決服務優勢機遇　爭取落實大灣區內通用的線上調解平台

財政司司長陳茂波在財政預算案中表示，會繼續全力鞏固香港在《十四五規劃》下作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的策略性定位，加強法制基建的競爭力，深化與內地的民商事司法互助機制，以及全方位推廣香港法律及爭議解決服務的優勢和機遇。

陳茂波指，去年5月，亞洲—非洲法律協商組織香港區域仲裁中心落戶香港。在外交部的支持下，國際調解院籌備辦公室已於本月中在香港正式開幕。為推進粵港澳大灣區法律實務事宜的對接，律政司已成立匯聚一眾專家學者的專責小組，研究各種便利民商交流的措施。律政司將爭取落實及推廣大灣區內通用的線上調解平台，為區內民眾和企業，提供更省時便捷及具成本效益的線上方式，解決跨境糾紛。

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編輯：胡學能