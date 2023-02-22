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【財政預算案2023】陳茂波：拓展東盟、中東、中亞、非洲等新興市場　增撥5.5億元把握大灣區及一帶一路機遇

股市 12:21 2023/02/22

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【財政預算案2023】陳茂波：拓展東盟、中東、中亞、非洲等新興市場　增撥5.5億元把握大灣區及一帶一路機遇

陳茂波指，為鞏固香港在全球貿易的前列地位，進一步融入國家發展大局，增強自身的發展動能，向內要拓展全國內銷市場，向外則要擴展全球經貿網絡，成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，而配合「一帶一路」倡議，政府會在兼顧歐美市場的同時，拓展東盟、中東、中亞、非洲等新興市場。

為進一步協助港商及投資者開拓市場，自2023/2024年度起的5個財政年度，政府會向貿發局增撥合共5.5億元，協助香港企業把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的機遇，以及開拓新興市場，並加強環球推廣。

陳茂波又建議，向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）再注資5億元，同時推出「BUD專項基金」—申請易，以加快審批申請，讓更多中小企利用資助發展業務。另外，香港生產力促進局一直主動協助中小企申請政府資助，建議撥款1億元，在未來5年加強相關服務。

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、寬減首兩季差餉　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期3000元

【財政預算案2023】8號風球照開市？　陳茂波：港交所探討市場在惡劣天氣下續運作安排

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【財政預算案2023】陳茂波：全方位推廣香港法律及爭議解決服務優勢機遇　爭取落實大灣區內通用的線上調解平台
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