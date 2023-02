美社運人士扮有色人種近20年 母：佢好似雪咁白

美國有進步派社運人士Raquel Evita Saraswati過去近20年來,一直對外宣揚為穆斯林、酷兒(理解自己的性別多於單一的男或女)及有色人種。但其母親表示Raquel其實出身白人家庭,更稱女兒「好似雪咁白」。

Raquel多年來多次提及自己為有色人種女性,擁有拉丁、南亞及阿拉伯血統。她成為美國朋友服務委員會(AFSC)的公平、包容和文化總監。該委員會為貴格會(Quakers)團體,致力打擊暴力、不平等和壓迫問題。

不過美媒訪問Raquel的母親,揭露Raquel原名Rachel Elizabeth Seidel。Raquel的母親有德國和英國血統,父親則有意大利血統。

Raquel的母親更強調女兒絕對是白人:

我就好似雪咁白,所以佢都係。

(I’m as white as the driven snow and so is she.)