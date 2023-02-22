美社運人士扮有色人種近20年 母：佢好似雪咁白

美國有進步派社運人士Raquel Evita Saraswati過去近20年來，一直對外宣揚為穆斯林、酷兒（理解自己的性別多於單一的男或女）及有色人種。但其母親表示Raquel其實出身白人家庭，更稱女兒「好似雪咁白」。

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Raquel多年來多次提及自己為有色人種女性，擁有拉丁、南亞及阿拉伯血統。她成為美國朋友服務委員會（AFSC）的公平、包容和文化總監。該委員會為貴格會（Quakers）團體，致力打擊暴力、不平等和壓迫問題。

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不過美媒訪問Raquel的母親，揭露Raquel原名Rachel Elizabeth Seidel。Raquel的母親有德國和英國血統，父親則有意大利血統。

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Raquel的母親更強調女兒絕對是白人：

我就好似雪咁白，所以佢都係。 （I’m as white as the driven snow and so is she.）

AFSC承認收到相關文件指控Raquel一直扭曲身份，但選擇繼續支持Raquel。發言人指Raquel已保證仍忠於AFSC的使命，AFSC也堅信這一點。

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責任編輯：鄭錦玲