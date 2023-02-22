【教育股】中滙集團上季收入增近兩成　股價半日卻挫4%

▲ 【教育股】中滙集團上季收入增近兩成

中滙集團 （00382） 公布，截至11月30日止三個月業務進展，收入約4.7億元（人民幣‧下同），較去年同期增加19.9%；毛利約為2.4億元，較去年同期增加20.9%。毛利率為50.4%，較去年同期增長0.4個百分點。

中匯集團半日跌4.4%，報3.25元。

期內，集團旗下中國境內學校及境外學校的在校生人數均錄得了不同程度的增長，在校學生人數為84,404人，較去年同期增加19.3%。其增長來源主要有二，一是各所境內學校的學生人數均錄得增長， 其中，四川城市技師學院較去年同期增加近2,200人或20.2%；二是截至2022年8月31日止財政年度收購的廣東華商技工學校，在校生人數約6,700，較截至2021年11月30日止三個月的無學生大幅增長。

此外，集團正積極計劃擴建校區，以滿足學生持續增長的需要。

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編輯：姚卓然