【財政預算案】力拓港資產及財富管理中心地位 未來三年撥1億元吸家族辦公室來港 外匯基金研投資本地私募基金

財政司司長陳茂波表示，資產及財富管理業是香港金融業重要的一環，也是國家《十四五規劃》當中香港國際金融中心的重要組成部分，2021年在香港管理的資產規模超過35萬億元，從業員總數達5.4萬人。港府會積極推動一系列措施，進一步提升香港作為亞洲區內資產及財富管理樞紐的地位。

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先是家族辦公室業務方面，當局已於去年12月向立法會提出法例修訂，為單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具的合資格交易提供利得稅豁免，相關寬減將適用於2022年4月1日或之後起計的任何課稅年度。

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此外，當局會在未來三年向投資推廣署提供1億元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於三月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。

為本地基金經理的發展提供實質支持，外匯基金於近年增設了專門配置予本地另類基金經理的組合，投放於一些較小規模的基金公司，下一步亦會涵蓋小型的本地私募基金和在港拓展業務的私募基金，支持他們在港發展。此外，外匯基金將會物色專注於可持續投資的基金，進一步鞏固香港作為區內首屈一指的可持續金融平台。

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責任編輯：陳詠妍