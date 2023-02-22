【財政預算案2023】政府擬於下年度發行不少於500億元銀色債券 及150億元綠色零售債券

針對零售債券市場，財政司司長陳茂波在宣讀下年度表示「財政預算案」時表示，政府會持續多管齊下發展零售債券市場，計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，在促進市場發展的同時，為市民提供回報穩定的投資選項。

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此外，現時強積金有四百多萬計劃成員，政府計劃為強積金計劃成員提供多一個投資選項，陳茂波認為社會對有穩健回報且手續費低的強積金基金有顯著訴求，為此他已指示金管局與強制性公積金計劃管理局就此進行研究，作為第一步，政府計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資。

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撰文：鄭日棱