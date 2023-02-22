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【財政預算案2023】8號風球照開市？　陳茂波：港交所探討市場在惡劣天氣下續運作安排

股市 12:07 2023/02/22

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財政司司長陳茂波在財政預算案中表示，港交所 （00388） 將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

陳茂波表示，經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。

陳茂波又指，港交所將與證監會探討進一步優化上市規則，平衡市場發展與監管需求，包括發行人回購股票後的相關安排。若建議獲市場支持，政府將對《公司條例》作出修改。

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編輯：胡學能

經濟 港股 證監會 財政司 財政預算案
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