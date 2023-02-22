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【財政預算案2023】政府再發行500億銀債及150億元零售綠債　研撥一定比例讓MPF投資綠債及基礎建設債券

股市 12:02 2023/02/22

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【財政預算案2023】政府再發行500億銀債及150億元零售綠債　研撥一定比例讓MPF投資綠債及基礎建設債券

政府繼續發行各種債券，但昔日曾受散戶投資者推崇的通脹掛鈎債券（iBond）亦不見影蹤，反而新增基礎建設債券。財政司司長陳茂波公布，政府擬於2023/2024年度，發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券。

陳茂波又建議，成立基礎建設債券計劃，可以更好管理大型基建的現金流需要，並會研究讓公眾有機會參與認購，有關建議將在2023/2024年度向立法會提交。

陳茂波指，現時強積金有400多萬計劃成員，社會對有穩健回報且手續費低的強積金基金有顯著訴求，已指示金管局與強制性公積金計劃管理局就此進行研究，計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。

政府於去年首次發售綠色零售債券，保底息2厘，發行額200億元。另外，政府累計已發行共7次銀債。

【財政預算案2023】港股通探索互聯互通人民幣櫃台　港交所上半年將推出雙櫃台證券市場莊家機制

【財政預算案2023】引入公司遷冊機制冀吸引企業遷至香港　推新投資移民計劃、但不包括物業投資

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、寬減首兩季差餉　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

 

 

 

 

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