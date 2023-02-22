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【財政預算案】 政府成立「綠色科技及金融發展委員會」 ESG 大過天？年底舉辦「國際綠色科技周」

理財智慧 12:07 2023/02/22

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近年ＥＳＧ議題炒得火熱，政府亦積極配合。政府公佈，為推動綠色經濟以實踐可持續發展，國家亦正朝着「3060」雙碳目標邁進。這經濟模式匯聚科技創新、金融、商業和人力等資源，可以推動經濟轉型及可持續發展、創造需求和增強發展動能。整個產業羣正高速增長，但目前全球還未形成具領導地位的綠色科技產業及金融集羣。

政府牽頭推動綠色科技的應用，包括成立「低碳綠色科研基金」。本港在綠色金融及創新方面也扮演着領導者及先行者角色。上周成功發售全球首批政府代幣化綠色債券，總額八億元，凸顯香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境；至於在上月發行總值五十七億五千萬美元等值，以美元、歐元和人民幣計價的政府綠色債券，是亞洲最大的ESG（即環境、社會及管治）債券發行。

【財政預算案】 派5000元 退稅！ 仲有啲咩？ 附派糖措施一覽表【見下頁

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「綠色和可持續金融資助計劃」自２０２１年推出後，已向超過二百筆在香港發行的相關債務工具批出資助，涉及的債務總值近七百億美元。

政府會看準時機，積極把握國家雙碳戰略下的機遇、發揮「一國兩制」及國際金融中心的優勢，加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心，並朝五個方向推進：

（一）  構建綠色科技生態圈。包括吸引龍頭企業或初創企業落戶發展；鼓勵產學研的高效互動，將科研成果商品轉化；通過政策支持，帶動綠色科技需求；

（二）  綠色金融應用與創新。讓綠色項目通過傳統渠道融資以外，亦可通過金融創新更便捷靈活地獲取資金；

（三）  綠色認證及國際標準銜接；

（四）  人才培訓；及

（五）  加強與大灣區及國際市場的交流和合作。

政府同時公佈將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。

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責任編輯：陳玉蓮

 

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