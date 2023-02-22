▲ 【財政預算案2023】港股通探索互聯互通人民幣櫃台 港交所上半年將推出雙櫃台證券市場莊家機制

香港作為領先的人民幣離岸中心，將繼續領導國際市場的人民幣資金管理及投資，並助力人民幣國際化。在互聯互通渠道下，港股通正探索提供人民幣櫃台，港交所的國際碳市場亦同時提供港元及人民幣結算。

中港兩地相關機構一直緊密合作擴展互聯互通機制，全速落實有關措施，未來會繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍，亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨，為香港資本市場持續注入新動力。

立法會已於今年1月通過法例，豁免雙櫃台證券市場莊家特定交易的印花稅。港交所將於今年上半年推出有關莊家機制，提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，配合本地發行人設立人民幣交易櫃台，以推動人民幣證券在港的發行及交易。

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、寬減首兩季差餉 一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

【財政預算案2023】引入公司遷冊機制冀吸引企業遷至香港 推新投資移民計劃、但不包括物業投資

【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元 子女免稅額增至13萬元 寬減首兩季差餉

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊