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【券商點睇】高周轉兼規模領先 名創優品將加速開店

股樓投資 11:57 2023/02/22

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興證國際指出，名創優品（09896）截至去年9月底，在全球擁有5,296家商店；TOP TOY在中國擁有109家商店。名創優品零售合作伙伴模式中，加盟商提供優質的店鋪資源和租金等成本，公司主要負責門店的日常運營等，此模式幫助公司實現輕資產快速門店數量擴張，預計公司門店數量仍有翻2.6倍的增長空間。

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

同時，該行參考美股折扣零售股的案例，在加息周期中，Dollar Tree等折扣零售在困境有高性價比與成長性，而減息周期中同樣表現亮眼，2019年第三季Dollar General扣非歸母淨利潤按年增長71%。對標Dollar Tree等，名創優品毛利率有望回升並維持在超過30%水平。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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該行認為，中國復甦存在預期差，公司的恢復彈性超預期。第一，單店盈利能力提升，截至去年12月國內門店恢復至疫情前70%的水平，2023年1月流水數據按年上升50%以上，預計全年國內門店快速復甦。第二，今年預計擴店速度加快，疫情期間國內年新增220至400家門店，在疫情後提速。該行予「增持」評級，目標價50元。

【同場加映】溫股知新：港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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責任編輯：林衛

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名創優品（09896） 增持 目標價 港股 中國

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