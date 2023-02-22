【券商點睇】高周轉兼規模領先 名創優品將加速開店

興證國際指出，名創優品（09896）截至去年9月底，在全球擁有5,296家商店；TOP TOY在中國擁有109家商店。名創優品零售合作伙伴模式中，加盟商提供優質的店鋪資源和租金等成本，公司主要負責門店的日常運營等，此模式幫助公司實現輕資產快速門店數量擴張，預計公司門店數量仍有翻2.6倍的增長空間。

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同時，該行參考美股折扣零售股的案例，在加息周期中，Dollar Tree等折扣零售在困境有高性價比與成長性，而減息周期中同樣表現亮眼，2019年第三季Dollar General扣非歸母淨利潤按年增長71%。對標Dollar Tree等，名創優品毛利率有望回升並維持在超過30%水平。

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該行認為，中國復甦存在預期差，公司的恢復彈性超預期。第一，單店盈利能力提升，截至去年12月國內門店恢復至疫情前70%的水平，2023年1月流水數據按年上升50%以上，預計全年國內門店快速復甦。第二，今年預計擴店速度加快，疫情期間國內年新增220至400家門店，在疫情後提速。該行予「增持」評級，目標價50元。

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責任編輯：林衛