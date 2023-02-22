【行業點睇】價格創五年新低後反彈 水泥業轉勢有待觀察

據內地報道，受需求好轉、企業加大錯峰生產力度等因素帶動，水泥價格上周探底回升。截至2月13日至19日的一周，全國水泥價格年內首現回升，全國水泥市場價格指數為每噸424元（人民幣，下同），按周上漲1.4%。中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林指出，2月中旬，國內水泥市場需求緩慢恢復，不同地區企業發貨率環比提升10%至30%，華東、華中和華南地區企業出貨量普遍恢復了40%至60%；西南川渝地區恢復了40%至60%，雲貴地區恢復了20%至40%；京津冀地區恢復了20%至30%。

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早前，多個省份公布了2023年水泥行業錯峰生產計劃，停產時間整體較往年時間有所延長，水泥錯峰生產計劃趨嚴，供需關系或將持續改善。然而，水泥需求恢復的進度並不及去年，一些地區的水泥價格雖出現了上漲，但是在實際落實時情況並不是很理想。弱需求、高庫存是對現階段水泥行業最直觀的表述。

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另外，水泥最大的生產成本是煤炭，佔比約55%，一般情況下，動力煤價格每上漲100元，水泥成本對應上漲10元至15元。進入2023年，隨着煤炭等原材料價格的下降，水泥企業成本將會降低，預計今年水泥行業利潤有望優於去年。

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責任編輯：林衛