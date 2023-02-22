【國策點睇】官媒再評中國特色估值體系 點名內銀央企長期偏低

國內媒體《證券日報》有文章再談如何構建中國特色估值體系，引述業內人士看來，中國特色估值體系需要體現中國市場體制機制、產業結構等，更好發揮資本市場資源配置功能，支持實體經濟發展。在企業練好「內功」的同時，充分發揮專業機構定價作用至關重要。

中國證監會2023年系統工作會議提及，「推動提升估值定價科學性有效性。深刻把握中國的產業發展特徵、體制機制特色、上市公司可持續發展能力等因素，推動各相關方加強研究和成果運用，逐步完善適應不同類型企業的估值定價邏輯和具有中國特色的估值體系，更好發揮資本市場的資源配置功能」。

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中金公司研究部策略分析師、董事總經理李求索表示，當前中國GDP體量穩居全球第二，上市公司總市值亦僅次於美國，中國資本市場已發展為全球資本市場的重要組成部分。時代的變化要求中國資本市場建設要有從追趕複製到「學為己用，和而不同」的轉變過程。

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文章又指，從當前A股估值體系來看，各板塊間的估值並不均衡，尤其是上市內銀及央企的估值長期偏低。截至2月20日，中證銀行指數市帳率為0.53倍，遠低於A股平均水平；從央企估值來看，國新央企綜指市盈率15.05倍，亦低於平均水平。從投資者角度來看，渣打中國財富管理部首席投資策略師王昕傑表示，投資者對內銀及央企的帳面價值認知也存在一定分歧；銀行業客觀存在同質化、經營管理等方面市場化程度不高等現象，也是當前對銀行定價不高的主要原因。

談及如何建立中國特色估值體系，王昕傑認為，可以從四方面入手。首先，推動更多本土機構和長期資金參與；其次，優化資本市場結構，發揮資本定價作用，同時不同市場結構間適用於多重估值體系；再次，關注高ESG評級企業；最後，提高產業核心競爭力。

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責任編輯：林衛