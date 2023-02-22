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【財政預算案】中小企融資擔保計劃申請期限 將由今年6月底延長至明年3月底

理財智慧 12:20 2023/02/22

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財政司司長陳茂波公布最新一份「財政預算案」時表示，政府多年來不斷優化「中小企融資擔保計劃」，以切合中小企業在經濟下行期間的融資需要。相關計劃至2022年年底已批出超過2,300億元貸款，惠及超過5.3萬家企業。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

陳茂波預計香港今年經濟將逐步回升，商業融資可望逐漸回復由市場調節，為了鞏固中小企業實力以迎接復甦，政府決定將「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限由今年六月底延長至明年3月底，給予中小企業更多調節空間。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

為支援跨境客運及旅遊業，參考上述的「中小企融資擔保計劃」，政府有望於今年四月內推出新計劃，向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計一共涉及約27億元的貸款擔保額，計劃詳情稍後公布。此外，政府亦會把原來在今年3月底完結的「旅行社鼓勵計劃」延長三個月，幫助業界盡快復原。政府亦會向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3000萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型。

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撰文：鄭日棱

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香港 陳茂波 財政政策 財政預算案

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