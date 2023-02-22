【財政預算案2023】引入公司遷冊機制冀吸引企業遷至香港　推新投資移民計劃、但不包括物業投資

▲ 【財政預算案2023】引入公司遷冊機制冀吸引企業遷至香港 推新「資本投資者入境計劃」但不包括物業投資

陳茂波指，香港擁有作為跨國企業集中地和總部經濟的競爭優勢，為進一步把握市場機遇，將引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務，政府將於2023/2024年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。

政府早前成立了「引進重點企業辦公室」（引進辦）、「引進重點企業諮詢委員會」和「招商引才專組」，目的是引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業，以提升本港的競爭力，並加速產業發展，自去年底成立後已接洽了不少重點企業，並積極跟進這些個案，協助它們在香港落戶或擴展業務。

至於早前成立的香港投資管理公司已開始運作，並正物色具質素的合作伙伴，看準時機作出策略性投資。

為進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，政府會引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展，計劃的細節將於稍後公布。

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