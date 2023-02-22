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【財政預算案】加速推動數字化經濟 研究建人工智能超算中心 留5億元加快企業數碼轉型

理財智慧 11:45 2023/02/22

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財政司司長陳茂波周三（22日）發表 2023/24 年度《財政預算案》，他表示，數字化在實現高質量發展的過程中，發揮關鍵作用。為加速推動香港數字化經濟的進程，由他主持的數字化經濟發展委員會，正就四大範疇進行深入研究，包括探索推動數字經濟發展所需的數碼基建、便捷安全的跨境數據流動、企業數碼轉型，以及人力資源配套。

【財政預算案】 派5000元 退稅！ 仲有啲咩？ 附派糖措施一覽表，詳見【下一頁

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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數碼基建方面，他指出，要推動香港的科研和人工智能產業發展，先決條件之一是擁有足夠的算力基礎。為此，政府會就建立人工智能超算中心，進行可行性研究，並在2023/2024年度完成。

【財政預算案】陳茂波：預測香港經濟在2024至2027年間 平均每年實質增3.7% 高於疫情前10年增長，詳見【下一頁


為發展智慧城市及數字經濟有助改善市民生活質素，當局也會預留約2億元提升「智方便」平台的運作，為市民提供更方便的一站式數碼服務，改善用戶體驗。
為進一步加快企業數碼轉型的步伐，當局會預留5億元，讓數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼方案配套，讓他們更容易實現數碼轉型。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
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責任編輯：陳詠妍

 

 

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