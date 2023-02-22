▲ 【財政預算案2023】陳茂波：香港要發揮好國際創新科技中心優勢 讓科研成果商品化、推動創科產業發展

財政司司長陳茂波發表財政預算案，指香港要發揮好作為「國際創新科技中心」的優勢。除了加強與內地及海外的合作，也要善用內地龐大的市場規模和粵港澳大灣區的區域優勢，結合政產學研的力量，讓科研成果商品化，推動創新科技產業的發展。

陳茂波稱，過去數年，政府通過一系列措施大力推動創科發展，並取得了初步成果。香港的初創企業增至約4000間，並有10多間獨角獸企業。近年香港一直是亞洲第1、全球第2大的生物科技集資中心。為把握《十四五規劃》和大灣區建設帶來的重大機遇，政府去年底公布《香港創新科技發展藍圖》（《創科藍圖》），從頂層規劃香港創科發展的總體方向和重點策略，引領香港實現國際創科中心的願景。

他指在去年《財政預算案》預留了100億元，推動香港在生命健康科技的發展。針對科研成果轉化和生命健康科技研發這兩大範疇，他會從中撥出60億元用作資助大學及科研機構設立主題研究院，促進橫跨院校、機構和學科的合作。將於2023／24年度邀請有意設立生命健康科研學院的院校和機構提交建議書。

陳茂波又表示，為進一步加強人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，更好實現「從零到一」的基礎科研能力，會預留30億元推動相關建設，特別是發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。

擬設微電子研發院

他亦稱，政府打算設立一所微電子研發院（研發院），推動本港微電子的發展，冀能成為亞太區內支援微電子發展的領先機構。研發院亦會強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科技成果轉化，凝聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。

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編輯：胡學能