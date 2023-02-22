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【財政預算案2023】政府擬成立綠色科技及金融發展委員會　建構綠色科技生態圈

股市 11:41 2023/02/22

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【財政預算案2023】政府擬成立綠色科技及金融發展委員會　建構綠色科技生態圈

全球趨向低碳經濟，香港政府亦在綠色相關行業投入大量資源，陳茂波表示，政府將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。

陳茂波指，目前全球還未形成具領導地位的綠色科技產業及金融集群，綠色科技是發展大趨勢，本港近年亦積極推動綠色科技，也有綠色金融，但兩者有些各自發展，未出現高度協作和蓬勃生態圈。

在推動企業進行綠色融資方面，「綠色和可持續金融資助計劃」自2021年推出後，已向超過200筆在香港發行的相關債務工具批出資助，涉及的債務總值近700億美元。

綠色科技及金融發展委員會的研究包括五大方面：（1）建構綠色科技生態圈；（2）綠色金融應用與創新；（3）綠色認證及國際標準銜接；（4）人才培訓；（5）加強與大灣區及國際市場的交流和合作。

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、寬減首兩季差餉　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

【財政預算案2023】向合資格住宅用戶提供1000元電費補貼　交通費補貼延至10月底　代繳DSE考試費

【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉

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