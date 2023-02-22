【財政預算案】 派5000元 退稅！ 仲有啲咩？ 附派糖措施一覽表

萬眾期待的財政預算案今日（22日）由財政司司長陳茂波公布。社會各界關心政府會否再派發電子消費券，及其他「派糖」措施，如寬減薪俸稅、交通津貼、租金扣稅等會否仍可以保留? 以下一文話你知「派糖」措施的詳情。

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派發消費券

政府表示去年派發電子消費券，社會反應正面。考慮當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年會再向每名合資格的十八歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額五千元電子消費券。市民可以在今年四月收到首三千元消費券，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共二千五百元的消費券。

寬減2022/23 薪俸稅和個人入息課稅

政府公佈，寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為六千元，全港190萬名納稅人受惠。有關扣減會在2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。其次是寬減2023／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季一千元為上限，估計涉及三百零三萬個住宅物業。

將「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施延長至今年十月底

為市民每月超出二百元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月五百元為上限，涉及額外開支約十億八千萬元，估計每月惠及約三百五十萬名市民；

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電費補貼1000元

為每個合資格電力住宅用戶戶口提供一千元的電費補貼，涉及約二十九億元。現行向此等戶口提供每月五十元的電費紓緩金計劃，將延長至2025年年底，涉及約三十五億元。約二百九十萬個住宅用戶將可受惠。

增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額

由2023／24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的十二萬元增至十三萬元，估計將惠及三十二萬四千名納稅人。

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責任編輯：陳玉蓮