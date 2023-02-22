▲ 【財政預算案2023】向合資格住宅用戶提供1000元電費補貼 交通費補貼延至10月底 代繳DSE考試費

為每個合資格電力住宅用戶電費補貼每戶1000元，涉資29億元。現行向住宅戶口提供每年50元的電費紓緩金計劃，將延長至2025年底，涉及約35億元，約290萬個住宅用戶將可受惠。

將「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施延長6個月至今年10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限，涉及額外開支約10.8億元，估計每月惠及約350萬名市民；

為參加2024年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.51億元。

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