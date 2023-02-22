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【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？

商業 12:15 2023/02/22

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台灣跟香港通關後，不少市民都表示今年內會到台灣旅遊，不過始終香港人「餓」旅遊已經三年，今年的旅遊目標頗多，台灣未必是每個人的首選。

【財政預算案2023】一文看清財政預算案支援企業政策（持續更新）　

從事物業管理的Nelson Cheng（上圖上）以往只能在農曆新年去一次旅行，所以每次旅行都會慎重考慮目的地，首選是日本，每隔數年才會去台灣一次，「去台灣尤其喜歡吃，會花20%吃東西，例如『掃街』、吃米芝蓮又或網上風評好的餐廳。」他表示今年10月都打算去台中或宜蘭旅行，入住有特色的民宿，預料跟太太每人花1萬至2萬港元。

美食旅遊部落客Kitty Chan（上圖下）以往每年都會去台灣10次以上，「我本身是素食者，台灣簡直是素食天堂！」她每次到台灣都大約花費3,000至4,000港元，用在飲食及美容等方面。這幾年沒去旅行，她表示都將錢儲起來，今年的旅行目標不單有台灣，還包括澳門、日本、韓國、泰國等地，「去台灣比較簡單，而且機票也不貴，所以都會去」，通關之後，她已馬上留意台灣機票，「長榮、中華航空等低位約1,500港元，現在加了大概500元。」

【數碼轉型】港企見招拆招實現數碼轉型　打造良好客戶夥伴關係

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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