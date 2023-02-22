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【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」

環球政經 11:51 2023/02/22

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陳茂波公佈最新一份財政預算案，當中政府將繼續推動香港旅遊。香港旅遊發展局亦將動用超過2.5億元繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛事，包括首次舉辦「香港流行文化節」，疫情後再次以實體形式舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」、「香港國際龍舟邀請賽」、「香港單車節」，以及「香港國際七人欖球賽」和巴塞爾藝術展香港展會等盛事。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

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【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

當局也將向旅發局額外撥2億，加大力度爭取更多不同規模及類型會議展覽到港，醫療等範疇。除此，為刺激消費經濟，政府亦將啟動以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，讓市民有多元化的本地玩樂選擇，也有助刺激本地消費和經濟。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

陳茂波表示，香港一直以來是國際知名的盛事之都。大型盛事、國際會議展覽等活動對吸引高增值旅客尤為重要，亦是現時世界各地力爭的旅遊板塊，政府必須舉辦及支持更多大型國際盛事及活動，進一步提升香港盛事之都的形象和競爭力

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撰文：鄭日棱

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香港 展覽 香港美酒佳餚巡禮 七人欖球賽 財政政策 陳茂波 旅發局

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