英格蘭護士暫停罷工 將與政府重啟薪酬談判

英國護士為提高薪酬待遇，早前舉行一系列罷工。英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）與衛生部門發表聯合聲明，確認將取消原定於下周三至四（3月1至2日）長達48小時的罷工，雙方周三（22日）重啟談判。

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原定下周舉行的罷工將影響一半前線服務，為是次冬季薪酬糾紛中最大規模的罷工，參與人士包括急診護士等。衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）周三將會和工會成員會面談判。

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）表示，雙方都會坦然交代未來計劃，但相信將會達成為醫護人員提供公平薪酬的解決方案。她強調工會將不遺餘力，務求盡快達成協議結束罷工。

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英國政府建議，護士在下一年度最少加薪3.5%，但RCN最初要求加薪5%。英國廣播公司（BBC）引述消息人士報道，RCN和政府都已同意密集談判，找到公平合理的解決方案，承認護士及護理人員的重要作用。

惟目前尚未清楚談判會否涉及2022年至2023年，及2023年至2024年度的護士薪酬。由於英國去年通脹率逾10%，政府不會輕易答應按通脹水平加薪的要求。同時亦有其他衛生工會明確表示，政府無法僅與RCN達成和解，要求柏建熙亦和其他工會代表會面。

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責任編輯：李俊儀