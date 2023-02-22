【台灣自由行】台旅業冀報復性消費　料增長飇3倍

台灣與香港只一小時機程，不少港人都會趁短假期到台灣旅行，事實上，台灣旅遊業亦十分仰賴港澳旅客，疫情三年，台灣酒店及民宿損失了這批客源，幸好仍有內需支持。台灣開放港澳自由行後，業內一致唱好，樂觀展望今年入住率會大幅提升！

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「北投大地酒店」行銷業務部副協理陳宛鈴指，最近逐步接到來自港澳的散客訂房，多為三月份入住，也有不少入境旅行社開始安排合作行程， 按照目前推測，年底前可望恢復到疫情前40至50%之間的水平，「暫時不太可能100%，因為經濟體這幾年都有受到衝擊，需要一段恢復期，不過會保持樂觀態度看待。」

同樣是北投溫泉酒店，「北投麗禧溫泉酒店（上圖）」行銷公關副理鄭慧儀表示，在疫情之前，酒店以國外旅客佔大多數，尤以是港澳客為主，大約佔整體客人的30至40%，幸好在疫情期間，台灣的境內旅行亦十分興旺，尤其是秋冬季節，來館及消費金額都有顯著成長。台灣開放港澳自由行後，來自香港旅客的關注與詢問已大幅提高，目前一泊二食的訂房佔多數。酒店預計，今年業績會較去年增長至少200至300%。

3至5月訂房勢必增加

「台北晶華酒店」業務部總監沈思穎則指出，今次開放已明顯看見港客預約3月底、4月復活節假及5月頭的勞動節，估計訂房量勢必增加。針對2月20日開放港澳自由行，晶華會聯同「亞洲萬里通」推出港澳旅客住房專案。她預期短期之內，會恢復至疫情前的港澳旅客佔比50%。

「捷絲旅」台灣區總經理陳惠芳亦表示酒店迎來好消息，自從宣布放寬香港觀光客入境後，捷絲旅台北西門館就接獲不少香港的旅客來電詢問，表示很想念台灣的美食及旅遊景點，目前已陸續有訂房。酒店很看好這波港澳觀光潮，預期可以再回到疫情前的水準，預估會再增加1到2成訂房左右，對於前景非常樂觀。

民宿亦增加港港訂單

至於墾丁「有棵樹特色民宿」負責人許翔湶則表示，疫情前3成客人來自香港，但疫期期間因為各國的政策管制，「我們的民宿住房率全年只剩約5成，其中香港人幾乎是0」，好消息是，自從開放港澳自由行，目前已接收到部分港澳訂單，「雖然訂單數量仍未達疫情前規模，不過我們期待今年暑假或年底前會有報復性消費。」

許先生稱，很難預估今年港客會回升多少，不過他們會持著樂觀正向的態度，「給旅遊業一些時間，一定可以回復至疫情前的水平」。

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本報記者：歐陽佩

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