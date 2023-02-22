▲ 【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元 子女免稅額增至13萬元 寬減首兩季差餉

陳茂波公布一系列稅收安排，薪俸稅退稅100%、上限6000元，預期190萬名納稅人受惠，政府少收85億元。至於子女免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由12萬元，增加到13萬元，估計將惠及32.4萬名納稅人，政府每年少收6.1億元。



差餉寬減首兩季度，住宅物業每戶每季1000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府少收52億元。

綜援、高齡津貼、長生津貼或傷殘津貼，以及在職家庭津貼，出多半個月，額外開支28.3億元。

政府繼續向DSE學校考生代繳考試費，開支1.51億元。

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