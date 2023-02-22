【財政預算案】陳茂波：預測香港經濟在2024至2027年間 平均每年實質增3.7% 高於疫情前10年增長

財政司司長陳茂波周三（22 日）早上11 時，於立法會會議廳發表 2023/24 年度《財政預算案》，是本屆政府首份預算案。陳茂波指，中長期而言，香港經濟充滿機遇。國家經濟朝向高質量發展，並將保持合理增長；亞洲區內其他新興經濟體也會繼續錄得較快增長。同時，美國和歐元區等先進經濟體在經歷當前的挑戰後，預期將逐步回復至其長期增長趨勢。

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他表示，未來一段時間內，經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，預期香港經濟在2024年至2017年間，平均每年實質增長3.7%，高於疫情前十年的2.8%的趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年2.5%。



他相信今年香港經濟會明顯復蘇，前景樂觀。不過，目前復蘇還在初始階段，市民和企業在三年疫情打擊後亦需固本培元。

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責任編輯：陳詠妍