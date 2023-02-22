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【財政預算案2023】一文看清財政預算案支援企業政策　減利得稅增數碼轉型資助

商業 11:38 2023/02/22

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財政司司長陳茂波今（23日）公布2023至24年度財政預算案，當中提出不少措施支援本地企業，以下讓你一文看清今年財政預算案重點。

緩解企業經營壓力：

（一）   寬減二零二二／二三課稅年度百分之百的利得稅，上限為6000千元，全港13.4藚家企業受惠。有關扣減會在二零二二／二三課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少7億2千萬元；

（二）   寬減二零二三／二四年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1000元為上限。估計涉及四十三萬個非住宅物業。政府收入將減少七億四千萬元；及

（三）   由今年7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之五十租金和費用，為期六個月至今年年底。政府收入將減少約10億元。

中小企融資擔保計劃

政府多年來不斷優化「中小企融資擔保計劃」，至去年年底已批出超過230億元貸款，惠及超過5.3萬。「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限由今年6月底延長至明年3月底。

基於「中小企融資擔保計劃」，政府會推出新計劃，向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計一共會涉及約27億元的貸款擔保額，並有望於今年4月內推出，計劃詳情稍後公布。政府亦會把原來在今年3月底完結的「旅行社鼓勵計劃」延長三個月，幫助業界盡快復原。此外，政府會向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3000萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型。

協助數碼轉型

預留5億元，進一步加快企業數碼轉型的步伐，讓數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼方案配套，讓他們更容易實現數碼轉型。

「科技券」計劃計劃出台至今，已批出超過2萬宗申請。為協助企業更好發展數碼配套和升級轉型，生產力局於去年9月推出一站式「資助易」網上平台，令申請流程更暢順。

協助拓展新興市場

自二零二三／二四年度起的5個財政年度，政府會向貿發局增撥合共5.5億元，協助香港企業把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的機遇，以及開拓新興市場，並加強環球推廣。

同時「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）多年來協助企業拓展市場，至今惠及超過3900家企業。政府建議向基金再注資5億元，同時推出「BUD專項基金」—申請易，以加快審批申請，讓更多中小企利用資助發展業務。另外，香港生產力促進局一直主動協助中小企申請政府資助，政府建議撥款1億元，在未來5年加強相關服務。

支持初創企業
為加強對初創企業的投資，科技園公司的「科技企業投資基金」將增資4億元，幫助更多具潛質的科技初創企業。此外，科技園公司將整合現有的「企業加速計劃」並額外投放1.1億元，聯同合作夥伴推出「共同企業加速計劃」，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業。

責任編輯：陳卓賢

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財政政策 定期存款 陳茂波 財政預算案 財政司

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