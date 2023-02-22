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【財政預算案2023】香港今年經濟料明顯反彈　料增長3.5%至5.5%　基本通脹率料加快至2.5%

宏觀解讀 11:17 2023/02/22

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【財政預算案2023】香港今年經濟料明顯反彈　料增長3.5%至5.5%　基本通脹率料加快至2.5%

財政司司長陳茂波指，相信今年香港經濟會明顯復蘇，前景樂觀，經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，預期今年香港經濟料增長3.5%至5.5%，今年基本通脹率料加快至2.5%，整體通脹率料為2.9%。不過，目前復蘇還在初始階段，市民和企業在3年疫情打擊後亦需固本培元，顧及政府的財政承擔能力，會推出針對性措施，支持市民和企業，鞏固經濟復蘇的勢頭

陳茂波指，今年美國和歐洲的經濟增長預料會繼續減弱，市場預期上半年美國利率將進一步上升，然後維持在高水平一段時期，料將進一步遏抑需求，而歐元區經濟氣氛持續低迷，增長速度將繼續受貨幣政策收緊和俄烏局勢影響而顯著減慢。

基於歐美經濟體增長動力進一步減弱，今年香港的貨物出口仍將面對嚴峻挑戰，但內地經濟增長加快及跨境陸路貨運限制取消，應可緩減部分壓力。

香港經濟在2024至2027間平均每年實質增長3.7%

物價方面，本地成本壓力會隨着經濟復蘇而上升，外圍價格壓力在今年雖然稍有緩和，但仍相當顯著，綜合各項因素，預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別加快至2.5%和2.9%。

綜觀以上各項因素，並考慮到在未來一段時間內，經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，預測香港經濟在2024至2027間，平均每年實質增長3.7%，高於疫情前十年的2.8%的趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年2.5%。

陳茂波指，財政政策將由「相當寬鬆」的擴張性取態，過渡至「中間偏鬆」，故這份預算案措施所涉及的資源，超過80%是用在市民和中小企身上，力度較深陷疫情之際為低，但仍高於疫情前的常態水平。

相閞文章：【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉

相閞文章：【財政預算案2023】政府再派發5000元消費券、寬減首兩季差餉　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

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