【Bing AI Chats】Microsoft放寬限制　Bing AI對話時間加長

▲ Microsoft改變口風，稱將取消限制，而聊天機械人的對話時間亦會逐步增加。

微軟（Microsoft）日前發表更新版搜尋引擎Bing，並引入了聊天機械人ChatGPT的人工智能（AI）對話技術。但其後因ChatGPT出現不當回覆，微軟而決定加設限制。但幾日內Microsoft改變口風，稱將取消限制，而聊天機械人的對話時間亦會逐步增加。

Microsoft昨（21日）宣布，Bing AI聊天機械人將恢復更長的聊天時間。對話由每節5次增至6次，而每天合共對話亦由50個增至60個。公司期望在不久將來，排除正常搜尋後，對話上限可擴大至每日100個。Microsoft希望能避免仼何混亂，「負責任」地把技術重新加入到系統。

此外，Microsoft發現Bing AI的回覆有機會過於累贅，故將在測試中加入不同語氣選項，分別為「精確」（較短且直接的答案）、「創意」（較長的答案）和「平衡」，用戶能選擇合適自己的答案長度。

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未預料用戶以AI作娛樂

Microsoft指，現階段的預覽版本是為了找出在內部測試中沒有顯示的「非典型使用情況」。公司亦稱沒有預期用戶使用AI的長時間對話功能作娛樂用途，限制放寬是希望AI能在回覆中取得平衡。

責任編輯：歐朗欣

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