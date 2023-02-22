▲ 【騰訊700】騰訊據報遭評級公司降ESG評級至「不符合」聯合國原則類別 觸發基金沽貨近94億元

據《彭博》報道，晨星旗下Sustainalytics的ESG研究與評級公司去年8月下旬將騰訊 （00700） ESG評級下調至「不符合」聯合國原則類別。此後，AXA Investment Managers SA、Candriam和Storebrand Asset Management管理的基金賣出騰訊股份。彭博匯總數據顯示，歐洲的ESG基金中，有40多家基金賣出騰訊香港上市股票，金額在12億美元（約94.1億港元）。

騰訊今（22日）曾跌3.9%，低見347.6元，一度失守350關，現跌幅收窄至0.5%，報360元。

Storebrand表示，由於Sustainalytics將騰訊評級下調，故賣出騰訊股票。瑞典最大養老金公司Alecta等退出騰訊股票，是因「政府干預私營企業」帶來的監管風險。

騰訊在電子郵件聲明中表示，作為一家全球上市公司，集團秉持最高標準，公司政策流程遵守經營所在國家的所有法律法規，用戶隱私和

數據安全是騰訊的核心價值觀，集團期待繼續保持用戶信任，提供卓越的用戶體驗。

至於中國互聯網公司百度 （09888） 和微博 （09898） 也被下調至「不符合」聯合國原則類別。不過，百度和微博的代表暫未回覆置評請求。AXA Investment Managers不予置評。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

相關文章：

【ESG】財庫局：ESG基金去年資產總值 突破1.1萬億元

【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機

【ESG】瑞銀料至2031年中國綠色金融規模將達70萬億元人幣

編輯：姚卓然