【MWC 2023】Lenovo推新ThinkPad及IdeaPad系列　提升混合工作靈活度

▲ 在世界移動通信大會（MWC2023）上，電腦生產商聯想（Lenovo）發布了新一代的ThinkPad及IdeaPad系列。（Lenovo）

混合工作模式已是辦公室常態，筆電也成為專業人士靈活工作的重要工具。在今天（27/2）開幕的世界移動通信大會（MWC2023）上，電腦生產商聯想（Lenovo）發布了新一代的ThinkPad及IdeaPad系列，能採用Lenovo TruScale設備即服務（DaaS）的工作間解決方案，有助提升混合工作靈活度。

ThinkPad Z13 Gen 2、ThinkPad Z16 Gen 2

兩款機型都搭載AMD Ryzen 7000系列流動處理器及AMD Radeon顯卡，並可配置64GB雙通道內存和2GB PCIe SSD。其中ThinkPad Z13 Gen 2的頂蓋，是由環保材料亞麻植物纖維及75%再生鋁結合而成。

自然低藍光技術 減輕眼睛疲勞

ThinkPad X13 Gen 4、ThinkPad X13 Yoga Gen 4

▲ Yoga

為配合需要經常出差的專業人士，Lenovo重新設計了以上機型，採用窄邊框設計，也提高了屏幕與機身的比例；結合杜比音頻揚聲器及5 兆像素紅外線鏡頭使用，可為視像會議帶來更身臨其境的效果。

兩款機最高可配置 Windows 11 Pro，並搭載最新的第 13 代Intel Core處理器，配備 Intel vPro和Intel Iris X顯卡。當中X13 Gen 4更可配置AMD Ryzen 7000系列流動處理器，及13.3英寸2.8K OLED顯示屏，該顯示屏支援Dolby Vision，並採用 Eyesafe認證的自然低藍光技術，幫助減輕眼睛疲勞。

ThinkPad E14 Gen 5

該機型採用 16:10 寬高比顯示屏，屏幕與機身比例增加超過 90%，並配備新鍵盤和更大的115毫米觸摸板設計。同時，可選配Windows 11 Pro 和第13代Intel 酷睿處理器或AMD銳龍7030 列流動處理器。此外，也可配置40GB內存、2TB 雙SSD存儲以及Wi-Fi 6E連接。

ThinkCentre Tiny-in-One Gen顯示屏

除ThinkPad系列外，Lenovo亦推出新一代ThinkCentre TIO顯示屏，配備用戶驅動（User-driven）的功能，可滿足流動及混合工作團隊的需求。

ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5有21.5英寸和23.8英寸可供選擇，並通過升級的1080p網絡鏡頭、麥克風和兩個面向用戶的揚聲器，改良VoIP音頻/視覺體驗；且採用3邊無邊框sRGB FHD顯示屏，透過自然低藍光技術優化眼睛舒適度。

可拆卸筆電設計 方便學生使用

IdeaPad Duet 3i

11.5 英寸的可拆卸筆電IdeaPad Duet 3i，厚度僅8.95毫米，可在筆電、平板電腦和手寫筆模式之間轉換，適合需要多功能便攜式設備的學生使用。由於能夠將屏幕與鍵盤分離，當用戶身處較小空間時，也可選用輕觸式屏幕工作。

硬件方面，它配備100% DCI-P3的2K觸摸屏顯示屏，可提供鮮豔的色域和400尼特的亮度，並搭載Intel N系列處理器，支援Wi-Fi 6和8.5小時的電池續航時間，透過快速充電升壓技術，只需15分鐘，即可額外使用2小時。

IdeaPad Slim 3 Chromebook

這款14英寸筆電腦配備全高清IPS 觸摸屏，重量僅2.9 磅，搭載MediaTek Kompanio 500系列處理器，電池續航時間達13.5小時。

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記者：陳卓賢