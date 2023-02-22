【大行報告｜HSBC】滙豐曾升5.6%　高盛：目標價上調至75元　今年淨利息收益料371億美元

HSBC滙豐（00005）周二（21日）公布勝市場預期的2022年業績。高盛發表報告，上調今年、明年及2025年的每股盈利預期分別5%、5%、7%，將對滙豐12個月目標價，由原先70港元，上調7.1%至75港元，評級維持買入。滙豐今（22日）曾升5.6%，高見60.85港元。

高盛指，最新估計滙豐2023、24財年的淨利息收益分別為371億、382億美元，之前估計分別為366億、379億美元。23財年的最新估計與管理層的評論相比較，即不降低23財年約370億美元的市場共識和22年第4季度約380億美元的隱含年化運行率。今年滙豐的指引是實現超過360億美元淨利息收益。

高盛認為，從22年第4季度的運行速度推算到23財年，可能會有來自較弱的港元拆息（HIBOR）年初和IFRS17會計變化的阻力。此外，今年的資產負債表增長預計為低個位數，然後在中期內回升至約5%。高盛對滙豐今明兩財年的浄利息收益的看法與共識一致。

非利息收入方面，高盛現估計2023、24財年非利息收入分別為240億、259億美元，之前估計分別為224億、249億美元。

上調回購金額預期

經調整成本增長方面，高盛指管理層的指引是2023財年305億美元成本基礎上的約3%增長。高盛調整估計，認為2023年的市場共識將提高約8億美元。對於2024年，高盛預計成本增長約5%，較市場共識為高。盡管集團成本增長強勁，但在疫後中國或亞洲增長復甦中，集團可能會在人員和特許權增長方面進行更多投資。

撥備方面，高盛指，去年第4季度的信貸費用高於預期以及管理層的謹慎態度下，高盛提高了信貸成本的估計，現料2023財年的信貸成本為39個基點，然後在24財年正常化至約28個基點，亦即對今明兩年的信貸成本仍較市場共識分別低6億美元、12億美元。

此外，高盛因應滙豐在去年高於預期的派息，而上調對今年滙豐每股派息預測，由原來的49美仙增至51美仙。將今年、以後的回購金額（每年）從5億美元、20億美元，分別提高到20億美元、30億美元。

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編輯：胡學能