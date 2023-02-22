拜登指俄國不會在烏獲勝 讚北約堅如磐石

美國總統拜登（Joe Biden）周二（22日）訪問波蘭時表示，俄羅斯不會在烏克蘭獲得勝利，更大讚北約（NATO）關係依然「堅如磐石」。

普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約 【下一頁】

拜登在演說中表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭發動戰爭已令俄軍陷入混亂，而且「大批坦克被炸毀」。惟他亦警告，未來保衛東歐的民主仍然困難重重。

拜登亦表明，烏克蘭勝利在望，美國與盟友將持續援助基輔政府，幫助烏國繼續捍衛。他感謝烏克蘭人的勇氣，以及西方國家團結一致。

同時，拜登指普京以為對烏克蘭開戰會顛覆世界，但後者錯估結果，揚言北約現時更為團結。他指烏克蘭會繼續強大及自由，西方對烏國的支持亦不會失敗。

【烏克蘭戰爭】烏高官警告 烏軍坦克將停駐莫斯科紅場 【下一頁】

拜登強調，美國堅決擁護北約及允許成員國受攻擊時反擊的第5條。拜登表明，俄國與其他成員國清楚了解第5條，以及觸及後的結果。

普京在同日發表國情咨文，白宮堅信對方特意調整日期，與拜登訪歐行程「撞期」。

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責任編輯：吳漢培