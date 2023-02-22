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【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

股市 13:39 2023/02/22

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財政預算案2023正式出爐，當中涉及不少經濟及金融政策。財政司司長陳茂波表示，相信今年香港經濟會明顯復甦，預期今年香港經濟料增長3.5%至5.5%，同時又再派發5000元消費券。本文集合財政預算案2023重點，讓讀者更易閱讀。

1.【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期

2.【財政預算案2023】香港今年經濟料明顯反彈　料增長3.5%至5.5%　基本通脹率料加快至2.5%

3.【財政預算案2023】陳茂波：冀預算案能在香港經濟復甦初段鞏固信心　全力拼經濟

4.【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉

5.【財政預算案2023】向合資格住宅用戶提供1000元電力補貼　交通費補貼延至10月底　代繳DSE考試費

6.【財政預算案2023】政府擬成立綠色科技及金融發展委員會　建構綠色科技生態圈

7.【財政預算案2023】引入公司遷冊機制冀吸引企業遷至香港　推新投資移民計劃、但不包括物業投資

8.【財政預算案2023】港股通探索互聯互通人民幣櫃台　港交所上半年將推出雙櫃台證券市場莊家機制

9.【財政預算案2023】陳茂波：香港要發揮好國際創新科技中心優勢　讓科研成果商品化、推動創科產業發展

10.【財政預算案2023】政府再發行500億銀債及150億元零售綠債　研撥一定比例讓MPF投資綠債及基礎建設債券

11.【財政預算案2023】未來3年斥1億元吸家族辦公室　3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇

12.【財政預算案2023】陳茂波：港交所探討市場在惡劣天氣下續運作安排

13.【財政預算案2023】陳茂波：拓展東盟、中東、中亞、非洲等新興市場　增撥5.5億元把握大灣區及一帶一路機遇

14.【財政預算案2023】陳茂波：全方位推廣香港法律及爭議解決服務優勢機遇　爭取落實大灣區內通用的線上調解平台

15.【財政預算案2023】政府將推專上學生金融科技實習計劃　學生可在本港或大灣區金融科技企業實習

16.【財政預算案2023】下年度賣地計劃涉12幅住宅用地　未來5年賣地及鐵路項目可興建不少於7.2萬伙私營房屋

17.【財政預算案2023】陳茂波：樓市辣招措施不變　調低從價印花稅的稅階

18.【財政預算案2023】政府預留2億元開展氫燃料電池雙層巴及重型車試驗　3.5億元資助渡輪營辦商建電動渡輪

19.【財政預算案2023】即時調高煙草稅、每支香煙調高0.6元　冀吸煙率降至7.8%

20.【財政預算案2023】陳茂波：河套區創科園首三座大樓明年底落成　交椅洲人工島提供二十萬個就業職位

21.【財政預算案2023】利得稅和薪俸稅稅率維持不變　向馬會每年徵收24億「額外足球博彩稅」

22.【財政預算案2023】陳茂波：65歲以上僱員強積金扣稅率增至200%

23.【財政預算案2023】政府料2022/23年度錄赤字1400億元　財政儲備3月底料降至8200億元

24.【財政預算案2023】陳茂波：料政府2024/25年度回復財政盈餘

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【港股市況】恒指午後窄幅爭持　滙豐彈高半成、本地銀行股走俏　創科跌6%　財政預算案2023今出爐（不斷更新）

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