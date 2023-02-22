【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

財政預算案2023正式出爐，當中涉及不少經濟及金融政策。財政司司長陳茂波表示，相信今年香港經濟會明顯復甦，預期今年香港經濟料增長3.5%至5.5%，同時又再派發5000元消費券。本文集合財政預算案2023重點，讓讀者更易閱讀。

1.【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放 4月先收第一期

2.【財政預算案2023】香港今年經濟料明顯反彈 料增長3.5%至5.5% 基本通脹率料加快至2.5%

3.【財政預算案2023】陳茂波：冀預算案能在香港經濟復甦初段鞏固信心 全力拼經濟

4.【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元 子女免稅額增至13萬元 寬減首兩季差餉

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6.【財政預算案2023】政府擬成立綠色科技及金融發展委員會 建構綠色科技生態圈

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8.【財政預算案2023】港股通探索互聯互通人民幣櫃台 港交所上半年將推出雙櫃台證券市場莊家機制

9.【財政預算案2023】陳茂波：香港要發揮好國際創新科技中心優勢 讓科研成果商品化、推動創科產業發展

10.【財政預算案2023】政府再發行500億銀債及150億元零售綠債 研撥一定比例讓MPF投資綠債及基礎建設債券

11.【財政預算案2023】未來3年斥1億元吸家族辦公室 3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇

12.【財政預算案2023】陳茂波：港交所探討市場在惡劣天氣下續運作安排

13.【財政預算案2023】陳茂波：拓展東盟、中東、中亞、非洲等新興市場 增撥5.5億元把握大灣區及一帶一路機遇

14.【財政預算案2023】陳茂波：全方位推廣香港法律及爭議解決服務優勢機遇 爭取落實大灣區內通用的線上調解平台

15.【財政預算案2023】政府將推專上學生金融科技實習計劃 學生可在本港或大灣區金融科技企業實習

16.【財政預算案2023】下年度賣地計劃涉12幅住宅用地 未來5年賣地及鐵路項目可興建不少於7.2萬伙私營房屋

17.【財政預算案2023】陳茂波：樓市辣招措施不變 調低從價印花稅的稅階

18.【財政預算案2023】政府預留2億元開展氫燃料電池雙層巴及重型車試驗 3.5億元資助渡輪營辦商建電動渡輪

19.【財政預算案2023】即時調高煙草稅、每支香煙調高0.6元 冀吸煙率降至7.8%

20.【財政預算案2023】陳茂波：河套區創科園首三座大樓明年底落成 交椅洲人工島提供二十萬個就業職位

21.【財政預算案2023】利得稅和薪俸稅稅率維持不變 向馬會每年徵收24億「額外足球博彩稅」

22.【財政預算案2023】陳茂波：65歲以上僱員強積金扣稅率增至200%

23.【財政預算案2023】政府料2022/23年度錄赤字1400億元 財政儲備3月底料降至8200億元

24.【財政預算案2023】陳茂波：料政府2024/25年度回復財政盈餘

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