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【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、寬減首兩季差餉　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

股市 12:25 2023/02/22

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財政預算案2023正式出爐，當中涉及不少經濟及金融政策。財政司司長陳茂波表示，相信今年香港經濟會明顯復甦，預期今年香港經濟料增長3.5%至5.5%，同時又再派發5000元消費券。本文集合財政預算案2023重點，讓讀者更易閱讀。

1. 【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期

2. 【財政預算案2023】香港今年經濟料明顯反彈　料增長3.5%至5.5%　基本通脹率料加快至2.5%

3. 【財政預算案2023】陳茂波：冀預算案能在香港經濟復甦初段鞏固信心　全力拼經濟

4.【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉

5. 【財政預算案2023】向合資格住宅用戶提供1000元電力補貼　交通費補貼延至10月底　代繳DSE考試費

6. 【財政預算案2023】政府擬成立綠色科技及金融發展委員會　建構綠色科技生態圈

7. 【財政預算案2023】引入公司遷冊機制冀吸引企業遷至香港　推新投資移民計劃、但不包括物業投資

8.【財政預算案2023】港股通探索互聯互通人民幣櫃台　港交所上半年將推出雙櫃台證券市場莊家機制

9.【財政預算案2023】陳茂波：香港要發揮好國際創新科技中心優勢　讓科研成果商品化、推動創科產業發展

10.【財政預算案2023】政府再發行500億銀債及150億元零售綠債　研撥一定比例讓MPF投資綠債及基礎建設債券

11. 【財政預算案2023】未來3年斥1億元吸家族辦公室　3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇

12. 【財政預算案2023】陳茂波：港交所探討市場在惡劣天氣下續運作安排

13.【財政預算案2023】陳茂波：拓展東盟、中東、中亞、非洲等新興市場　增撥5.5億元把握大灣區及一帶一路機遇

14.【財政預算案2023】陳茂波：全方位推廣香港法律及爭議解決服務優勢機遇　爭取落實大灣區內通用的線上調解平台

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