【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、寬減首兩季差餉　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

財政預算案2023正式出爐，當中涉及不少經濟及金融政策。財政司司長陳茂波表示，相信今年香港經濟會明顯復甦，預期今年香港經濟料增長3.5%至5.5%，同時又再派發5000元消費券。本文集合財政預算案2023重點，讓讀者更易閱讀。

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