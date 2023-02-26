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【物流科技】「自動導向車」取代人手　增管理效率

12:00 2023/02/26

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AGV取代了人力揀貨，同時降低人力成本和人為出錯的機率。（UFL Group）

要吸引年輕人入行，最重要是打破他們對傳統物流業的舊印象。UFL行政總裁王國亮表示，很多人認為物流是要自己落手「搬搬抬抬」，但其網店物流管理早已採用自動化流程，大部分勞動工作毋須人手進行。

【智慧城市】希慎興業推動智慧城市發展　提升管理效益　助初創研發落地

執貨準確率逾99% 擬添數量

他表示，該公司倉庫運作所引入的「自動導向車」（AGV）系統，模式可由「人到貨」轉為「貨到人」，並能按照已規劃的路綫，自動載着貨架行駛至指定地點，縮短揀貨時間，提升整體定單處理的速度。

此外，以往倉庫需要留下不少空間，讓員工進出運送貨物，但現時採用的AGV體積細小，需要的運行空間也較人手少，因此可騰出更多空間加入新貨架，令倉庫空間上升30%。引入該系統後，倉庫營運效率也提升了一倍，而執貨準確率更超過99%。

【搶人才】科技園公司舉辦「Talent Game On 2K23」　推虛擬遊戲+矽谷體驗之旅吸年輕人才

AGV取代了人力揀貨，同時降低人力成本和人為出錯的機率，王國亮認為，物流人員能因此而更專注於客製化和高價值的服務，例如包裝增值、系統操作、數據整合和分析等，使人力資源管理效率顯著提升，所以已計劃將AGV的數量由現時的6部增至30部。

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