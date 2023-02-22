【台灣自由行】推「療癒．台灣」宣傳　冀港人鬆一鬆

台灣日前（2月20日）開放港澳人士自由行，不少香港人已蠢蠢欲動！據台灣觀光協會香港辦事處回覆本報，自從宣布開放簽證當日，就已經增加查詢，現時每隔5至10分鐘就會接到查詢電話；而台灣方面亦已準備就就緒，以「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」 宣傳口號，迎接港澳客人的光臨。

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香港飛台灣只需一個多小時，向來是港人短途旅遊的首選目的地之一。據台灣觀光協會香港辦事處代理主任陳佩岑（Sarah，上圖右）表示，2019年港澳來台人數最高峰時期達175.8萬人，佔當地旅遊市場9.91%，「自2012年開始，港澳旅客每年都會突破100萬，是全球來台前三大客源地。」但2020年受到疫情影響，暫停互訪，港澳旅客大跌89%至17萬左右。

台灣於去年11月7日起容許港澳人士以團體方式到台灣觀光，但由於逾9成港澳旅客都喜歡自由行，故此旅遊人數未見突破。直至台灣日前宣布開放自由行，查詢人數立時飇升，台灣觀光協會香港辦事處指出，自從開放自由行的消息傳出之後，查詢電話已不斷增加，「每隔5至10分鐘就有一個電話查詢，亦有市民親身上來詢問。」

台灣觀光協會推療癒系旅遊

陳佩岑稱，台灣觀光協會香港辦事處今年將會以「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」的宣傳口號，向港澳旅客推廣台灣旅遊，「疫情期間大家都辛苦了，所以今年我們會集中宣傳台灣的大海、山林、親子旅遊等等，希望旅客可以來台灣輕鬆一下。」

他們將會向港澳旅客大派鮮果券，旅客只要憑券到台灣的便利店即可以換領當季水果一盒，此外還有高鐵買一送一優惠及WiFi卡五天券等等，詳情可瀏覽台灣觀光協會香港辦事處的Facebook專頁。

台式餐廳料影響不大

香港全面通關之後，曾有本地日式餐廳指生意大挫5成，今次台灣通關又會否對本地餐廳帶來壓力？Cafe Deco Group市務總監袁慧蓮（Catherine）表示，集團旗下的台式餐廳「段純貞牛肉麵」生意平穩，相信不會因為台灣開關而影響營業額：「我們跟日式Omakase不同，他們動輒過千元一位，香港人在通關後可能會直接到日本吃更新鮮的當地食材；但我們餐廳平均消費只是每人百多元，價錢相對更大衆化，故相信生意不會有太大落差。」

段純貞2020年尾落戶香港，兩年多以來已增至5間分店，Catherine稱對未來前景樂觀，一來中港通關及對外開放會增加人流及有望提升營業額，二來集團亦會定時更新餐單提升新鮮感，以及透過會員計劃提供各種優惠等方式繼續吸引客人來光顧。

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本報記者：歐陽佩

攝影：歐陽佩、受訪者提供

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