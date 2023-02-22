【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期3000元

▲ 政府再派發5000元消費券 分兩期發放

電子消費券一直是市民在財政預算案中，最關注的一部分，陳茂波指，考慮了當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5000元電子消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。

陳茂波表示，與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2500元的消費券。

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