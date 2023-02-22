【財政預算案2023】一文看清財政預算案創科政策　擬設立微電子研發院（持續更新）

▲ 財政司司長陳茂波今（22日）公布2023至24年度財政預算案，當中提出不少措施協助本地創科研究發展，以下讓你一文看清今年財政預算案重點！

財政司司長陳茂波今（22日）公布2023至24年度財政預算案，當中提出不少措施協助本地創科研究發展，以下讓你一文看清今年財政預算案重點！

數字經濟

數字化在實現高質量發展的過程中，發揮關鍵作用。為加速推動香港數字化經濟的進程，由陳茂波主持的數字化經濟發展委員會，正就四大範疇進行深入研究，包括探索推動數字經濟發展所需的數碼基建、便捷安全的跨境數據流動、企業數碼轉型，以及人力資源配套。委員會下的四個工作小組在今年內會向政府提出具體建議。

數碼基建

（1）人工智能超算中心：推動香港的科研和人工智能產業發展，先決條件之一是擁有足夠的算力基礎。為此，政府會就建立人工智能超算中心，進行可行性研究，並在二零二三/二四年度完成。

（2）「智方便」：發展智慧城市及數字經濟有助改善市民生活質素，將會預留約二億元提升「智方便」平台的運作，為市民提供更方便的一站式數碼服務，改善用戶體驗。「智方便」的更廣泛使用，將會進一步推動「智慧政府」以至整個社會的數碼轉型。

（3）鼓勵電訊業投資基建：先進及更全面的電訊基建設施是香港經濟發展的重要基石，為了鼓勵電訊網絡營辦商更積極投資基建，為企業及市民提供更優質的通訊服務，建議電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費將可獲稅務扣除。

數碼轉型

（1）本港很多中小企業都正積極尋求數碼轉型，為業務創優增值，將會預留五億元，進一步加快企業數碼轉型的步伐，讓數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼方案配套，讓他們更容易實現數碼轉型。

第三代互聯網（Web3）

（1）數碼港在今年初已成立Web3基地，並會撥款五千萬元加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。

（2）虛擬資產是Web3生態圈的重要一環，下一步將成立並領導一個虛擬資產發展專責小組，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議。

國際綠色科技及金融中心

（1）政府將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。

生命科技及人工智能

（1）針對科研成果轉化和生命健康科技研發這兩大範疇，政府將會撥出六十億元用作資助大學及科研機構設立主題研究院，促進橫跨院校、機構和學科的合作。將於二零二三／二四年度邀請有意設立生命健康科研學院的院校和機構提交建議書。

（2）為進一步加強人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，更好實現「從零到一」的基礎科研能力，將會預留三十億元推動相關建設，特別是發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。

微電子研發院

（1）微電子是高科技和信息產業的核心技術，全球微電子需求高速增長，政府打算設立一所微電子研發院（研發院），推動本港微電子的發展，冀能成為亞太區內支援微電子發展的領先機構。研發院亦會強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科技成果轉化，凝聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。

培育初創企業

（1）為加強對初創企業的投資，科技園公司的「科技企業投資基金」將增資四億元，幫助更多具潛質的科技初創企業。此外，科技園公司將整合現有的「企業加速計劃」並額外投放一億一千萬元，聯同合作伙伴推出「共同企業加速計劃」，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業。

（2）為了配合發展智慧城市及數字經濟的政策，將為數碼港預留二億六千五百萬元，以推出一項針對智慧生活初創企業的培育計劃。計劃的最高資助額為五十萬元，並會為初創企業提供針對性的專業支援及輔導。預期接下來五年，每年有約九十間合資格初創企業受惠。

新型工業化

（1）為配合引入重點企業落戶香港，推動新型工業化，政府會及早部署，提供更多先進製造空間。科技園公司正就興建第二個先進製造業中心進行可行性研究。

政府近年致力從小培養青少年對創科的興趣，提升學生的數碼技能、創新思維和學習資訊科技的氛圍，並壯大未來創科人才的供應。自「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃推出以來，反應踴躍。我會增撥三億元，在未來三個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多一百萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。

培養青少年創科興趣

政府近年致力從小培養青少年對創科的興趣，提升學生的數碼技能、創新思維和學習資訊科技的氛圍，並壯大未來創科人才的供應。自「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃推出以來，反應踴躍。政府會增撥三億元，在未來三個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多一百萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。

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責任編輯：陳卓賢