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【新創建659】新創建收購蘇州工業園區一項物流物業90%股權　股價微升0.4%

股市 09:41 2023/02/22

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【新創建659】新創建收購蘇州工業園區一項物流物業90%股權

新創建 （00659） 宣布向綠地控股集團旗下上海眾集企業管理收購一個位於蘇州工業園區的物流物業之90%權益，估值為5.7億元人民幣。新創建現微升0.4%，報7.56元。

集團指，根據商務部公佈最新的國家級經濟技術開發區綜合發展水平考核評價結果，蘇州工業園區連續7年排名第一，對於推進高質量發展發揮積極作用。新創建收購的物流物業正位於蘇州工業園區，位處華東經濟及交通樞紐，位置優越，鄰近半導體及生物製藥等產業企業，該物業於2021年落成，可出租總樓面為7.5萬平方米，出租率達100%。

新創建執行董事兼首席營運總監何智恒表示，隨著經濟復常，內地經濟活動及增長步伐將會加速，物流業與經濟活動息息相關，必然受惠。集團把握物流業的增長勢頭，近年積極擴展物流業務，繼去年在武漢及成都收購6個物流物業，現再擴展至華東地區。集團相信整個部署可以為持份者帶來長遠價值，提升集團現金流及收益，並與集團的物流資產及投資產生協同效應。

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編輯：姚卓然

 

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