  • 15°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 09:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期跌78點　滙豐ADR高港6%撲62關　財政預算案2023今出爐

股市 09:16 2023/02/22

分享：

分享：

美國10年期債息直撲4厘水平，道指昨大跌697點。恒指黑期跌78點，報20442點。不過，滙豐ADR高港6%，上衝62關。今日本港財政預算案2023出爐，關注會否再度派發消費券等一系列派糖措施。

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

即市走勢︰

【09：15】恒指期貨跌83點，報20463點。

【08：41】江南集團 （01366） 復牌。

【08：26】恒指黑期跌78點，報20442點。

【07：50】滙豐ADR高港6%，報61.25元，撲62關。不過，阿里巴巴ADR及京東ADR卻跌逾2%。

即睇港股ADR收市

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：45】【 Morning精點】滙豐擬今季起恢復派季息　童星「Philip仔」梁禹勤告別《開心速遞》

【07：30】美國10年期債息直撲4厘水平，報3.96厘，美股昨夜大跌。道指大跌697點，報33129點；標指跌2%，報3997點；納指挫2.5%，報11492點。美滙指數報104.18。恒指夜期跌56點，收報20490點。

即睇美股收市

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關　夜期收市跌56點

編輯：姚卓然

港股 電子消費券 京東集團—SW（09618） 恒生指數 恒指夜期 ADR 港股ADR 美股 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【ET開市直擊】科網股走弱伺機建倉？商品股逆市升可跟進？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關　望衝4年高　夜期收市跌56點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關　望衝4年高　夜期收市跌56點（不斷更新）
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【匯豐股價消息】滙豐ADR創4年高　業績四大重點（不斷更新）
【匯豐股價消息】滙豐ADR創4年高　業績四大重點（不斷更新）
【美股收市】長債息撲4厘+零售前景審慎 道指瀉697點 納指挫2.5%
【美股收市】長債息撲4厘+零售前景審慎 道指瀉697點 納指挫2.5%
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款