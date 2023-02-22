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【港股市況】恒指黑期跌78點 滙豐ADR高港6%撲62關 財政預算案2023今出爐
股市 09:16 2023/02/22
美國10年期債息直撲4厘水平，道指昨大跌697點。恒指黑期跌78點，報20442點。不過，滙豐ADR高港6%，上衝62關。今日本港財政預算案2023出爐，關注會否再度派發消費券等一系列派糖措施。
財經日誌︰
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即市走勢︰
【09：15】恒指期貨跌83點，報20463點。
【08：41】江南集團 （01366） 復牌。
【08：26】恒指黑期跌78點，報20442點。
【07：50】滙豐ADR高港6%，報61.25元，撲62關。不過，阿里巴巴ADR及京東ADR卻跌逾2%。
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【07：45】【 Morning精點】滙豐擬今季起恢復派季息 童星「Philip仔」梁禹勤告別《開心速遞》
【07：30】美國10年期債息直撲4厘水平，報3.96厘，美股昨夜大跌。道指大跌697點，報33129點；標指跌2%，報3997點；納指挫2.5%，報11492點。美滙指數報104.18。恒指夜期跌56點，收報20490點。
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港股上日市況，詳情請看：【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關 夜期收市跌56點
編輯：姚卓然
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