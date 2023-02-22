【港股市況】恒指半日升5點　滙豐彈高半成　創科跌6%　財政預算案2023今出爐（不斷更新）

美國10年債息直撲4厘，道指昨大跌697點。恒指低開17點後走低，現跌近170點。科技股受壓，恒生科指跌2%，騰訊 （00700） 跌3.8%，失350元關。不過，滙豐 （00005） 彈高4.7%，恒生 （00011） 亦升逾2%。

香港財政預算案2023今日出爐，政府將派發新一期5,000元消費券，並分兩期派發，首期3,000元將於4月發放。

財經日誌︰

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重點新聞：

【財政預算案2023】香港今年經濟料明顯反彈 料增長3.5%至5.5% 基本通脹率料加快至2.5%

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、寬減首兩季差餉 一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

即市走勢︰

【12：20】【教育股】中滙集團上季收入增近兩成 股價半日卻挫4%

【12：00】恒指半日升5點，報20534點。滙豐 （00005） 彈高半成，創科 （00669） 跌6%。

【11：53】港交所 （00388） 曾跌2.8%，現跌0.7%，報327.2元。

財政司司長陳茂波於《財政預算案2023》表示，港交所經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。同時，港交所亦將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。

【11：44】美圖 （01357） 再升15.9%，報2.85元。

【11：41】都市麗人 （02298） 升11.1%，報0.4元，本月累升1倍，創去年6月高。

【11：35】恒指再度轉跌20點，報20509點。

【11：23】【大行報告｜HSBC】滙豐曾升5.6% 高盛：目標價上調至75元 今年淨利息收益料371億美元

【11：16】本地消費股莎莎 （00178） 升2.1%，六福 （00590） 升1.2%，周大福 （01929） 升0.7%。

【11：08】【騰訊700】騰訊據報遭評級公司降ESG評級至「不符合」聯合國原則類別 觸發基金沽貨近94億元

【10：50】恒指轉升，現升61點，報20593點。

【10：39】恒指跌幅突收窄，跌16點，報20507點。

【10：36】【財政預算案2023】陳茂波：冀預算案能在香港經濟復甦初段鞏固信心 全力拼經濟

【10：26】威發國際 （00765） 乾升1倍，報1.38元，成交額為30.2萬元。

【10：24】萬國數據 （09698） 跌4.7%，商湯 （00020） 跌4.4%。

【10：18】騰訊 （00700） 跌3.3%，報349.8元，失350關，創一個半月低。

【10：14】恒指愈走愈低，現跌170點，報20358點。

【10：10】汽車股走低，吉利 （00175） 跌2.3%，比亞迪 （01211） 跌1.9%，小鵬 （09868） 跌4%，理想汽車 （02015） 跌3.3%，蔚來 （09866） 跌2%。

【10：06】消息指，政府擬派發新一期5,000元消費券，料分兩期派發，首期3,000元將於4月發放。【財政預算案2023】消息：將派5,000元消費券 首期3,000元料4月發放【不斷更新】

【10：00】三大中資電訊商回吐，中電信 （00728） 跌2.4%，聯通 （00762） 和中移動 （00941） 均跌0.3%。

【09：54】恒指現跌103點，報20421點；恒生科指跌1.6%，報4093點，同創一個半月低。

【09：50】匯盈控股 （00821） 大升64%，報0.205元，成交額錄288萬元。公司擬以0.12元配售最多4億股，即為昨日收市價0.125元折讓4%，淨籌4690萬元。

【09：44】銀行股向好，恒生 （00011） 再升3.1%，報132.2元。中銀香港 （02388） 升1.5%，報27.3元。東亞 （00023） 升1.6%，報11.24元。渣打 （02888） 升1%，報71.7元。

【09：42】【新創建659】新創建收購蘇州工業園區一項物流物業90%股權 股價微升0.4%

【09：32】受累美國家具零售商家得寶（美：HD）遜預期兼2023財年指引謹慎，創科 （00669） 跌4.6%，報94.85元。

【業績｜美股】家得寶業績遜預期 2023財年指引謹慎 盤前跌逾4%

【09：30】恒指開市後初後轉升14點，報20542點。

【09：28】【SaaS股】金蝶國際低開近2% 發盈警料去年虧損擴大至最多4.2億元人幣

【09：26】五菱汽車 （00305） 彈高7.7%，報0.98元。

【盈喜盈警】五菱汽車料全年賺4200萬人幣 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【09：24】信置 （00083） 低開0.4%，報10.3元。

【業績│地產股】信置上半財年基礎溢利減少36%至28億元、中期息15仙 黃志祥：對樓市審慎樂觀

【09：20】恒指開市跌17點，報20512點。滙豐 （00005） 彈高5.6%，報60.8元。阿里巴巴 （09988） 和京東 （09618） 跌3.3%。

【09：15】恒指期貨跌83點，報20463點。

【08：41】江南集團 （01366） 復牌。

【08：26】恒指黑期跌78點，報20442點。

【07：50】滙豐ADR高港6%，報61.25元，撲62關。不過，阿里巴巴ADR及京東ADR卻跌逾2%。

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【07：45】【 Morning精點】滙豐擬今季起恢復派季息 童星「Philip仔」梁禹勤告別《開心速遞》

【07：30】美國10年期債息直撲4厘水平，報3.96厘，美股昨夜大跌。道指大跌697點，報33129點；標指跌2%，報3997點；納指挫2.5%，報11492點。美滙指數報104.18。恒指夜期跌56點，收報20490點。

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港股上日市況，詳情請看：【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關 夜期收市跌56點

編輯：姚卓然