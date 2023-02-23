【恒指夜期+ADR】夜期收市低水103點　百度ADR低港4%（不斷更新）

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聯儲局會議紀錄「無新嘢」，委員們選擇放慢加息步伐，要逐次睇數據來決定加息步伐，與上次議息聲明差不多，沒有新增額外的弦外之音，股債市場變動不大，反而美國上周原油庫存增加990萬桶，令油價下跌3%，紐約期油曾跌穿74美元關。

夜期臨近結算日子，微跌28點，低水103點，收報20321點。中概股指數升0.3%，收報7252點。百度 （09888） 公布業績後，美股股價一度升7.4%，高見151.25美元，其後一度倒跌4.7%，收報137.12美元，跌2.6%，相當於港股134.5元，較港收市價低4.3%。愛奇藝收市升1.1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 139.32 -0.5% 騰訊ADR 351.38 -1.3% 滙豐ADR 60.06 -1.0% 阿里巴巴美股 92.95 0.0% 百度 134.50 -4.3%

北水錄7.3億元淨流入 買恒生國指ETF沽中移動港交所

北水續錄7.3億元淨流入，較昨日輕微增加。資金主力買恒生國指ETF （02828） ，全日錄3.1億元淨流入，快手 （01024） 及長汽 （02333） 同樣有1.7億元資金淨流入；淨流出方面，港交所 （00388） 及中移動 （00941） 分別錄1.7及1.5億元淨流出。

恒指收跌105點 滙豐彈高半成

美國10年債息直撲4厘，道指昨大跌697點。恒指低開17點後走低，最後跌105點，報20423點，創逾一個半月低。科技股受壓，京東 （09618） 跌3%。不過，銀行股走俏，滙豐 （00005） 彈高5.3%，恒生 （00011） 亦升2.7%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 60.65 +5.3 +96 10 恒生 131.60 +2.7 +4 26 中銀 27.45 +2.0 +3 12 中國平安 55.60 -3.1 -17 7 騰訊 356.00 -1.6 -29 12 阿里巴巴 92.95 -2.4 -39 26

另外，香港財政預算案2023今日出爐，政府將派發新一期5,000元消費券，並分兩期派發，首期3,000元將於4月發放。

焦點股份及財經日誌︰

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重點新聞：

【財政預算案2023】香港今年經濟料明顯反彈 料增長3.5%至5.5% 基本通脹率料加快至2.5%

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變 一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

即市走勢︰

【03：00】夜期臨近結算日子，微跌28點，低水103點，收報20321點

【22：50】夜期升49點，報20398點

【21：50】恒指夜期升81點，報20430點

【19：50】【業績｜紙業股】玖紙中期業績轉盈為虧蝕近13.9億元 受毛利率大跌拖累

【19：01】【愛奇藝業績】愛奇藝長視頻殺出血路 盤前升8%

【17：58】【百度9888】百度李彥宏：中國AI市場將迎來爆發性的需求增長 百度正站在浪潮之巔

【17：09】【業績︱百度】百度上季經調整純利多賺32%至53.7億人幣 勝預期 另宣布50億美元回購計劃

【16：27】【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」 以保障數據安全

【16：10】恒指收跌105點，收報20423點。滙豐 （00005） 升5.3%，恒生 （00011） 升2.7%，創科 （00669） 跌6.9%。京東 （09618） 跌3%。

【16：00】恒指U盤前跌101點，報20428點。

【15：52】創科 （00669） 跌7%，報91.95元。

【15：44】心動公司 （02400） 跌7%，報24.75元，創近一個月低。

【15：31】恒指尾市跌105點，報20426點。恒生科指跌1.7%，報4087點。

【15：20】【財政預算案2023】畢馬威中國倡對遷冊香港的外企採用減半利得稅率徵稅

【15：05】奈雪的茶 （02150） 升6.8%，報7.4元，創逾一個月高。

【14：40】比亞迪 （01211） 跌1.5%，報224.4元。

據日本經濟新聞報道，比亞迪計劃向日野汽車供應的純電動巴士使用了化學物質「六價鉻」。雖然日本國內沒有禁止使用的法律規定，但作為汽車企業行業團體的日本汽車工業會將其指定為禁止會員企業使用的自主限制物質。採用比亞迪生産的巴士的日本企業暫停巴士運行等影響開始出現。

【14：27】京東 （09618） 跌3%，報184.2元，為ATMXJ之中最弱。

【13：56】【財政預算案2023】陳茂波：料政府2024/25年度回復財政盈餘

【13：44】恒指窄幅爭持，現跌36點，報20491點。

【13：20】本地地產股走強，九倉置業 （01997） 升2.2%，新地 （00016） 升2.2%，長實 （01113） 及恒地 （00012） 升1%。

【13：09】百度 （09888） 升3.2%，報142.5元。

【13：02】恒指午後初段升18點，報20547點。

【12：20】【教育股】中滙集團上季收入增近兩成 股價半日卻挫4%

【12：00】恒指半日升5點，報20534點。滙豐 （00005） 彈高半成，創科 （00669） 跌6%。

【11：53】港交所 （00388） 曾跌2.8%，現跌0.7%，報327.2元。

財政司司長陳茂波於《財政預算案2023》表示，港交所經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。同時，港交所亦將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。

【11：44】美圖 （01357） 再升15.9%，報2.85元。

【11：41】都市麗人 （02298） 升11.1%，報0.4元，本月累升1倍，創去年6月高。

【11：35】恒指再度轉跌20點，報20509點。

【11：23】【大行報告｜HSBC】滙豐曾升5.6% 高盛：目標價上調至75元 今年淨利息收益料371億美元

【11：16】本地消費股莎莎 （00178） 升2.1%，六福 （00590） 升1.2%，周大福 （01929） 升0.7%。

【11：08】【騰訊700】騰訊據報遭評級公司降ESG評級至「不符合」聯合國原則類別 觸發基金沽貨近94億元

【10：50】恒指轉升，現升61點，報20593點。

【10：39】恒指跌幅突收窄，跌16點，報20507點。

【10：36】【財政預算案2023】陳茂波：冀預算案能在香港經濟復甦初段鞏固信心 全力拼經濟

【10：26】威發國際 （00765） 乾升1倍，報1.38元，成交額為30.2萬元。

【10：24】萬國數據 （09698） 跌4.7%，商湯 （00020） 跌4.4%。

【10：18】騰訊 （00700） 跌3.3%，報349.8元，失350關，創一個半月低。

【10：14】恒指愈走愈低，現跌170點，報20358點。

【10：10】汽車股走低，吉利 （00175） 跌2.3%，比亞迪 （01211） 跌1.9%，小鵬 （09868） 跌4%，理想汽車 （02015） 跌3.3%，蔚來 （09866） 跌2%。

【10：06】消息指，政府擬派發新一期5,000元消費券，料分兩期派發，首期3,000元將於4月發放。【財政預算案2023】消息：將派5,000元消費券 首期3,000元料4月發放【不斷更新】

【10：00】三大中資電訊商回吐，中電信 （00728） 跌2.4%，聯通 （00762） 和中移動 （00941） 均跌0.3%。

【09：54】恒指現跌103點，報20421點；恒生科指跌1.6%，報4093點，同創一個半月低。

【09：50】匯盈控股 （00821） 大升64%，報0.205元，成交額錄288萬元。公司擬以0.12元配售最多4億股，即為昨日收市價0.125元折讓4%，淨籌4690萬元。

【09：44】銀行股向好，恒生 （00011） 再升3.1%，報132.2元。中銀香港 （02388） 升1.5%，報27.3元。東亞 （00023） 升1.6%，報11.24元。渣打 （02888） 升1%，報71.7元。

【09：42】【新創建659】新創建收購蘇州工業園區一項物流物業90%股權 股價微升0.4%

【09：32】受累美國家具零售商家得寶（美：HD）遜預期兼2023財年指引謹慎，創科 （00669） 跌4.6%，報94.85元。

【業績｜美股】家得寶業績遜預期 2023財年指引謹慎 盤前跌逾4%

【09：30】恒指開市後初後轉升14點，報20542點。

【09：28】【SaaS股】金蝶國際低開近2% 發盈警料去年虧損擴大至最多4.2億元人幣

【09：26】五菱汽車 （00305） 彈高7.7%，報0.98元。

【盈喜盈警】五菱汽車料全年賺4200萬人幣 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【09：24】信置 （00083） 低開0.4%，報10.3元。

【業績│地產股】信置上半財年基礎溢利減少36%至28億元、中期息15仙 黃志祥：對樓市審慎樂觀

【09：20】恒指開市跌17點，報20512點。滙豐 （00005） 彈高5.6%，報60.8元。阿里巴巴 （09988） 和京東 （09618） 跌3.3%。

【09：15】恒指期貨跌83點，報20463點。

【08：41】江南集團 （01366） 復牌。

【08：26】恒指黑期跌78點，報20442點。

【07：50】滙豐ADR高港6%，報61.25元，撲62關。不過，阿里巴巴ADR及京東ADR卻跌逾2%。

即睇港股ADR收市

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【07：45】【 Morning精點】滙豐擬今季起恢復派季息 童星「Philip仔」梁禹勤告別《開心速遞》

【07：30】美國10年期債息直撲4厘水平，報3.96厘，美股昨夜大跌。道指大跌697點，報33129點；標指跌2%，報3997點；納指挫2.5%，報11492點。美滙指數報104.18。恒指夜期跌56點，收報20490點。

即睇美股收市

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港股上日市況，詳情請看：【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關 夜期收市跌56點

編輯：姚卓然