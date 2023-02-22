  • 15°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 08:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企業績】Coinbase上季轉虧但仍勝預期　盤後一度升逾3%

股市 08:20 2023/02/22

分享：

分享：

【美企業績】Coinbase上季轉虧但仍勝預期　盤後一度升逾3%

加密貨幣平台Coinbase（美：COIN）上季收入和盈利好過預期，期內收入為6.29億美元，按年大跌近75%，但勝市場預期的5.9億美元。同時，公司由盈轉虧蝕5.57億元美元，前一年度同期利潤為8.4億美元。不過，每股經調整虧損2.46元，較市場預期的虧損2.55元為好。

Coinbase盤後一度升逾3%，現跌0.3%，報61.91美元。

公司表示，去年第四季每月交易用戶 （MTU） 為830萬名，低於第三季的850萬名，但勝預期的822萬名。而交易額按季降9%至1450億美元，交易收入按季度下降12%至3.22億美元，遜市場預期。

Coinbase表示，其業務也可能受到美國證交會（SEC）可能採取的執法行動所影響，這些行動將管理某些類型的加密貨幣代幣和加密服務作為證券。

展望2023年第一季，公司預計訂閱和服務收入為3億至3.25億美元，重組費用約為1.5億美元。

更多美股新聞

相關文章：

【加密貨幣】美證交會起訴穩定幣Terra創始人Do Kwon　涉嫌證券欺詐

【業績｜美股】家得寶業績遜預期　2023財年指引謹慎　盤前跌逾4%

【美股走勢】大摩：美股過於昂貴　股權風險溢價進入「死亡地帶」　標指上半年或低見3000點

編輯：姚卓然

虛擬貨幣 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】科網股走弱伺機建倉？商品股逆市升可跟進？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【 Morning精點】滙豐擬今季起恢復派季息　童星「Philip仔」梁禹勤告別《開心速遞》
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【美股收市】長債息撲4厘+零售前景審慎 道指瀉697點 納指挫2.5%
【美股收市】長債息撲4厘+零售前景審慎 道指瀉697點 納指挫2.5%
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關　望衝4年高　夜期收市跌56點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關　望衝4年高　夜期收市跌56點（不斷更新）
【匯豐股價消息】滙豐ADR創4年高　業績四大重點（不斷更新）
【匯豐股價消息】滙豐ADR創4年高　業績四大重點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款