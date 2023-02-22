▲ 【美企業績】Coinbase上季轉虧但仍勝預期 盤後一度升逾3%

加密貨幣平台Coinbase（美：COIN）上季收入和盈利好過預期，期內收入為6.29億美元，按年大跌近75%，但勝市場預期的5.9億美元。同時，公司由盈轉虧蝕5.57億元美元，前一年度同期利潤為8.4億美元。不過，每股經調整虧損2.46元，較市場預期的虧損2.55元為好。

Coinbase盤後一度升逾3%，現跌0.3%，報61.91美元。

公司表示，去年第四季每月交易用戶 （MTU） 為830萬名，低於第三季的850萬名，但勝預期的822萬名。而交易額按季降9%至1450億美元，交易收入按季度下降12%至3.22億美元，遜市場預期。

Coinbase表示，其業務也可能受到美國證交會（SEC）可能採取的執法行動所影響，這些行動將管理某些類型的加密貨幣代幣和加密服務作為證券。

展望2023年第一季，公司預計訂閱和服務收入為3億至3.25億美元，重組費用約為1.5億美元。

更多美股新聞

相關文章：

【加密貨幣】美證交會起訴穩定幣Terra創始人Do Kwon 涉嫌證券欺詐

【業績｜美股】家得寶業績遜預期 2023財年指引謹慎 盤前跌逾4%

【美股走勢】大摩：美股過於昂貴 股權風險溢價進入「死亡地帶」 標指上半年或低見3000點

編輯：姚卓然