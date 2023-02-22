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【挽留人才】企業測試每周4天工作制　生產效率提升　員工：工作壓力減兼健康有改善

股市 07:41 2023/02/22

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【挽留人才】企業測試每周4天工作制　生產效率提升　

大家想每周4天工作制嗎？據《華爾街日報》報道，大多數參與每周4天工作制測試的英國公司表示，在測試半年後，員工流失率及缺勤率大幅下跌，這是迄今為止最大型的4天工作制測試，61家公司包括銀行、快餐店、營銷顧問等涉及2900名員工，研究能否多給一天有薪假期，但完成同樣的工作量，超過9成機構表示會繼續測試4天工作制，有18家企業表示會永久實施4天工作制。

幾十年來，市場一直探討每周工作少於5天即40工時的想法，在疫情下成為新契機，由於在家辦工及混合工作安排得到更廣泛的接受，僱主亦乘機探討，縮短工時能否提高員工的幸福感及忠誠度。

工作天數已成為一個留人及招聘的問題

波士頓學院經濟學和社會學家Juliet Schor表示，一開始是因為疫情下，打工仔精神疲勞，但現在已成為一個留人及招聘的問題。她的團隊協助於全球進行每周4天工作制研究，研究單位還有英國智庫 Autonomy以及劍橋大學研究人員。

研究在全球展開，美國、加拿大的小型測試由英國研究機構領導，澳洲及巴西亦正進行類似測試，國際知名的消費品公司Unilever亦有參與測試，西班牙政府計劃向測試的公司補貼費用。在冰島進行測試，涉及各行業2,500多名員工，研究人員發現大多數員工保持或提高了生產力，以及減輕了工作壓力。

大多數嘗試4天工作制的公司都是小型僱主

由於大多數嘗試四天工作制的公司都是小型僱主，許多大公司還未有接受這個概念。在測試中，一些員工報告指，在這段時間內很難完成所有工作。

在英國從6月至11月進行的研究中，大多數員工的工作密度並沒有增加，但老闆卻減少開會，以讓員工有更多時間完成工作。

最後，僱主從0（非常消極）到10（非常積極）的範圍內，對員工生產力及表現的評分，平均為7.5分，在測試到一半時，46%公司表示，他們業務生產力保持不變，而34%公司表示略有改善，15%公司表示有顯著改善。

20%時間被浪費在不必要的會議

另一方面，39%員工表示工作壓力減少，但有一半員工指沒有變化。接近一半員工指心理健康改善，37%更表示身體健康有所改善。

在英國擁有13名員工的數碼營銷公司Trio Media，其CEO Claire Daniels表示，她參加了這項試驗，看看能否提高生產力。在測試開始前，她與員工分析，有20%時間被浪費在不必要的會議、商務旅行和其他低效率的事情上。

她說，「很快，我們就知道不必在這4天內做額外的工作。」

4天工作的生產率與去年同期持平或略有提高

Daniels指出，她會讓員工錯開周一至周四、以及周二至周五上班，並有員工補位，跟進放假同事的工作。現在已不再與員工進行馬拉松式的每日團隊會議，在涉及客戶和多次演示的更長時間的會議中，員工只會根據的必要性來參加部分會議，然後離開。

她說，最困難是員工要確保他們不會回到舊的工作思維模式或習慣，總體而言，生產率與去年同期持平或略有提高，收入增長47%。她想作出永久性改變之前，再繼續試驗半年，「但我不認為我們會回到典型的每周工作5天模式。」

如果每周4天工作制可提升生產效率，員工又開心，老闆們覺得可以一試，還是覺得5天的工作量原來4天可完成，要員工在第五天繼續超額完成工作好呢。

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記者：譚志偉

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