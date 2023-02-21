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【TSLA】Tesla傳或啟用4D雷達　Arbe Robotics盤前急飈最多77%

股市 22:25 2023/02/21

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Tesla傳回歸4D雷達　Arbe Robotics盤前急飈最多77%

Tesla（美：TSLA）據報近日向歐洲監管機構提交車輛變更申請，證實最新自動駕駛硬件HW4.0即將量產上車。根據行業信息，HW4.0性能預估約為HW3.0的2至4倍，最大的變化是加入了4D毫米波雷達。

消息刺激全球4D毫米波雷達龍頭Arbe Robotics於美股盤前一度升逾7成，高見7.7美元，現升50%，報6.53美元。

據指，4D毫米波雷達較傳統毫米波雷達的優勢顯著，一方面在原有距離、方位、速度的基礎上增加了對目標的高度維數據解析，能夠實現「3D+高度」四個維度的信息感知，另一方面「成像」上超高的分辨率能進一步探測出物體的形狀，甚至是結合算法識別出物體。

據中銀證券研報指出，4D毫米波雷達的性能更佳，有效支持更高級別的智能駕駛，且價格在1500至2000元左右，短期內遠低於激光雷達。

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編輯：袁諾曦

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