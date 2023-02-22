【財政預算案2023】多項培育創科企業計劃加碼注資　「數碼轉型支援先導計劃」料8千中小企受惠

▲ 香港力谷創科發展，財政司司長陳茂波在財政預算案2023，宣布推動在香港創科方面多項預留的發展資金。

為實現香港「八大中心」定位，是次財政預算案在國際創新科技中心的著墨不少。財政司司長陳茂波今（22日）公布2023至24年度財政預算案，提到創科方面，將加速推動香港數字化經濟的進程，並且預留五億元，進一步加快企業數碼轉型的步伐，讓數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，讓中小企業更容易實現數碼轉型。政府消息人士指出，計劃將協助中小企業應用現成的「套餐式」基礎數碼方案配套，按需求即買即用，預計有約8千間中小企受惠。

消息人士又表示，該計劃尤其方便初步採納科技，以及未有太多相關應用的中小企，「基本每間中小企都可以申請」。如果配對的方案與中小企申請科技劵的項目無重覆，兩個計劃都可以同時參與。

科技企業投資基金增4億 料投資逾10間公司 每間上限4千萬

培育初創企業方面，為加強對初創企業的投資，科技園公司的「科技企業投資基金」將增資4億元，幫助更多具潛質的科技初創企業。消息人士透露，科技企業投資基金原有的金額為6億元，由2015年至今已投入3.3億元，共有27間初創受惠，並吸引接近60億元私人投資。是次財政預算案增資4億元，每間上限為4千萬元，「由於並非每間初創都用到4千萬，因此預計可以投資超過10間公司。」

共同企業加速計劃 每間初創最多獲投資1千萬 料50間公司受惠

另外， 科技園公司亦將整合現有的「企業加速計劃」並額外投放1.1億元，聯同合作夥伴推出「共同企業加速計劃」。消息人士透露，以往企業加速計劃，每間公司的資助上限480萬元，至今已有71間公司受惠。

推出共同企業加速計劃後，表現優異及合資格公司可獲科技園公司與合作伙伴共同額外向每間合資格初創投資最多1千萬，預期將有超過50間初創受惠。

將設「專上學生金融科技實習計劃」育人才

為進一步培育金融科技人才，消息人士指政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助，預計兩地合共設有150個名額。該計劃實習期初步預計為3個月起，資助約1萬元。

消息人士補充：「不過希望計劃不僅3個月，可以是半年或一年以上，因此金額可能將按實習期長短而定。」具體細節仍有待商討，全部未有定案。

記者：張寶燕

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