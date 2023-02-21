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【財政預算案2023】國際註冊專業會計師公會：促預算案修訂進修減免

Hot Talk 21:36 2023/02/21

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【財政預算案2023】國際註冊專業會計師公會：促預算案修訂進修減免

財政預算案周三（22日）公布在即，外界均對預算案抱期望，美國註冊會計師公會及英國皇家特許管理會計師公會（AICPA及CIMA）組成的國際註冊專業會計師公會建議，預算案可重點放在人才裝備，如就現有持續進修基金（CEF），提出擴展至涵蓋全額報銷參加專業考試學費和考試費，以提升所需的財務技能，有助企業獲取所需人才；修訂進修稅減免準則，提供海上網上進修選擇。除資助及減免外，公會建議港府可引入技能和專業學徒制，有助建立員工對企業忠誠度。

就企業方面，公會建議將現有研發計劃拓展至中小企；促進認可管理會計專業人才，有助公私營機構提升效率；以及培養了解環境、社會和治理（ESG）人才，有助企業實現ESG目標。

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記者：宋佩恩

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