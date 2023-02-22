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【財政預算案2023】創科研究3大基建可行性　消息人士：微電子研發院或聚焦第3代半導體　攻電動車應用

科技 15:12 2023/02/22

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財政司司長陳茂波今（22日）公布2023至24年度財政預算案，當中提出不少措施協助本地科研發展，包括計劃建立微電子研發院、人工智能（AI）超算中心，以及將會就第二個先進製造業中心進行可行性研究等。

財政司司長陳茂波今（22日）公布2023至24年度財政預算案，當中提出不少措施協助本地科研發展，包括計劃建立微電子研發院、人工智能（AI）超算中心，以及將會就第二個先進製造業中心進行可行性研究等。據消息人士指出，目標今年內提交設立這三大數碼基建的研究建議，包括研發方向定位及商業模式等。

消息人士稱，計劃建立微電子研發院將有3大目標，包括：1）增強與大學、研發中心和業界的合作，推動科研；2）加快「從一到N」的科技成果轉化；3）凝聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。

雖然消息人士指其具體工作方向、範疇、人手安排等仍需尋求專家意見，作周詳討論，惟預計該研發院將聚焦芯片包裝，以及研發第三代半導體，攻電動車應用，並構思進行小規模生產。消息人士解釋：「本港有人才，加上電動車發展成大勢所趨，第三代半導需求攀升等助力，因此也有優勢投入相關研發。」

AI超算中心　擬針對Project based性質工作

對於AI超算中心，當局亦會進行可行性研究。消息人士指，留意到新興產業、大數據分析等有此需求，期望針對為有需要企業，提供以項目為主（Project Based）的方案技術。「最明日開始尋求顧問公司，在6個月內提交初步研究。至於公營還是私營，或是與第三方企業合資等商業及運作模式，仍有待討論。」雖然未知預計所需資金多少，但參照其他國家例子如新加坡及內地，均需要30至40億元興建。

第二個先進製造業中心　用途或根據創科藍圖方向

另據消息人士透露，現時已有4成租戶進駐將軍澳創新園，料今年內提升至6成，明年約9成。因此現階段，是時候開展關於第二個先進製造業中心進一步研究，目的用途預期將根據創科藍圖發展方向包括AI、新能源科技、生命健康，「盼發揮最大的經濟效益」。

記者：張寶燕

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