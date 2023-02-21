【數碼轉型】港企見招拆招實現數碼轉型　打造良好客戶夥伴關係

數碼轉型（Digital Transformation）是近年企業模式轉變的大趨勢之一，作為亞洲的主要貿易及商業樞紐，香港一直是數碼創新的理想發展地。然而，星展銀行最新的數碼轉型研究發現，只有7%的香港企業被視為數碼轉型的領導者，落後於亞太地區的11%。

數據顯示，促使香港企業實現數碼轉型的3大目標依次包括：改善業務和團隊之間的合作、改善客戶體驗和提升效率。然而，報告亦顯示與現有客戶關係疏離、不清晰的企業策略和人才缺口是企業數碼轉型的3大主要障礙。

百利行控股有限公司負責人何頌業（Kevin）對數碼轉型表示歡迎，而他的公司亦已實行，認為最能幫助公司的是提升操作效率和員工績效。Kevin舉例，該企原本有自家物流運輸車隊，惟受經濟環境不景影響，加上營運自家車隊困難，後來改以將貨物運輸外判予物流公司負責。將物流部分外判後，Kevin能輕易透過手機應用程式追蹤貨運物流，貨品運輸程序得以理順，同時與客戶即時分享貨運物流信息，亦有助提升客戶信心，從而打造更好的夥伴關係。

然而，Kevin同意「人才缺失」是數碼轉型的最大障礙。他指出，部分港人移民外流，年輕一輩又不願意從事推銷工作，因此在「搶人才」方面遇上不少困難。惟他「見招拆招」，透過社交媒體、大型網購公司的手機應用程式，以及KOL網紅等填補營運上的人才缺口。Kevin表示，他對現時這個運作模式非常滿意。

星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德表示：「數碼科技領域人才的競爭愈見激烈，企業領袖因此有責任培養和發展下一代本地科技人才，這不僅能幫助企業加快實現數碼轉型目標及留住專才，亦可以擴大本港在相關領域的領導人才庫。」

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作者：楊嘉軒